Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın

SURİYELİ KÜRTLERİN TAMAMEN BERTARAF EDİLMESİ AMAÇLANIYOR Terör örgütünün sözde özerk yönetimine kayıt olmayı reddeden ve yerel seçimleri boykot edeceğini açıklayan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (SKUK) bünyesindeki partilerin ofislerine ve yetkililerine son dönemde saldırılar düzenleniyor. Örgütün ideolojisiyle uyuşmayan Suriyeli Kürtlerin tamamen bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Böyle bir tablo da yapılacak seçimler bölgede istikrarsızlığı ve çatışmayı daha da artıracaktır. IKBY Başkanı Mesut Barzani bile bu seçimin Kürtlerin seçimi olmadığını ilan ederek, terör örgütünün sözde yerel seçimlerini desteklemediklerine vurgu yaptı.





ULUSLARARASI TOPLUM NEYE DİKKAT ETMELİ?



DEAŞ bölgede saldırılarını artırdığı dönemde alarm durumuna geçen uluslararası toplum ise aynı reaksiyonu şimdi de göstermesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'ye sağlanan desteğin bölgede yeni bir terör örgütünün tahakkümüne yol açmaması gerekiyor. Aksi takdirde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin gözetildiğinin vurgulandığı, krizin çözümünde 2254 sayılı BMGK Kararına atıfta bulunulan açıklamaların bir anlamı kalmayacak. Aynı zamanda terör örgütüne bu fırsatı sağlayan üçüncü ülkeler, Suriye'nin geleceğinde bir terör örgütüne alan açmaktan sorumlu tutulacağını da unutmamak gerekir.

Herşeyden önce terör örgütünün, üniter devlet yapılanması bulunan Suriye'de seçim düzenleme hakkının bulunmadığını unutmamak gerekiyor. Örgütün batılı ülkelerin gözünü boyamak için verdiği "demokrasi" mesajlarının altından da bölgede kendilerinden olmayanların canını yaktığını gözden kaçırmamalı. Uluslararası toplum, terör örgütünün sadece yerel seçimlerle yetinmeyeceğini, bir sonraki aşamada genel seçim ve tanınma talebini de gündeme taşıyacağını unutmamalı. Bu da Suriye'nin bir bütün olarak bir arada tutulmasını çok daha güç hale getirecek.