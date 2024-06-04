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Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın

ABD ve terör devleti İsrail'in maşa olarak kullandığı PKK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırındaki hattı kapsayan alanda "teröristan" hayali kuruyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki şubesi diyebileceğimiz PYD/YPG/SDG, 11 Haziran tarihinde kontrol ettiği bölgede sözde "yerel seçimler" yapacağını açıklamıştı. Tüm dünyanın Gazze'ye odaklandığı bir dönemde bu kararın alınması dikkat çekiyor. Özellikle Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan katil İsrail, Ankara'ya  terör örgütü üzerinden karşılık vermeyi hedefliyor. Bu sinsi 'teröristan' planın arkasında İsrail olduğu gerçeğini göz ardı etmeden terör örgütünün ne yapmaya çalıştığını, sözde seçimlerin neden tehlikeli ve illegal olduğunu sizler için kaleme aldık...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 21:20 Güncelleme 04 Haziran 2024, 21:28
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın

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ABD ve terör devleti İsrail'in maşa olarak kullandığı PKK'nın Suriyede'ki şubesi PYD/YPG/SDG, 11 Haziran tarihinde kontrol ettiği bölgede sözde "yerel seçimler" yapacağını duyurdu. Aynı kararı daha önce de almışlardı fakat cesaret edemedikleri için vazgeçmişlerdi.Tüm dünyanın Gazze'ye odaklandığı bir dönemde bu kararın alınması dikkat çekiyor. Özellikle Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Ankara'ya bir kez daha terör örgütü üzerinden karşılık vermeyi hedefliyor.

Peki soykırımcı İsrail'in maşası terör örgütleri ne yapmaya çalışıyor? Sözde seçim neden tehlikeli ve illegal?

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG, ABD'nin Başkanlık seçimleri sonrasında gündeme gelebilecek olası bir geri çekilme öncesinde sahadaki "konumunu pekiştirmek" ve böylece pazarlık gücünü artırmak istiyor. Bu da terör örgütünün asıl amacının DEAŞ'la mücadele olmadığını, aksine DEAŞ'la mücadele için sağlanan destekten ve yaratılan atmosferden kendi yapılanmasını güçlendirmek istediğini ortaya koyuyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD/YPG/SDG'NİN AMACI NE?

Terör örgütü PKK/SDG, DEAŞ ile mücadele adı altında uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Örgüt böylece topladığı destekle doğrudan Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan sinsi bir planın peşinden koşuyor.



SAHADAKİ GERÇEKLİK NE?

Bölge halkı üzerindeki baskısını ve tehditlerini yoğunlaştıran terör örgütü, kendilerine boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanları öz topraklarından sürmeye, çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor. Araplar ve örgütün ideolojisini benimsemeyen Suriyeli Kürtler türlü yöntemlerle baskı görüyor, yerinden ediliyor.

Seçimlerde ise terör örgütünün sözde zorunlu askerlik uygulaması ile silah altına alınan yani örgütün militanları oy kullanabilecek. Bunun dışında kimse oy kullanamayacak. Bu da tüm sözde seçim sürecinin terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'nin kontrolüne göre şekilleneceğinin göstergesi.

Terör örgütü ile aşiretler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Böyle bir ortamda yapılacak herhangi bir seçim, tek taraflı ve illegal bir oylamadan öteye gidemeyecek.



SURİYELİ KÜRTLERİN TAMAMEN BERTARAF EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Terör örgütünün sözde özerk yönetimine kayıt olmayı reddeden ve yerel seçimleri boykot edeceğini açıklayan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (SKUK) bünyesindeki partilerin ofislerine ve yetkililerine son dönemde saldırılar düzenleniyor. Örgütün ideolojisiyle uyuşmayan Suriyeli Kürtlerin tamamen bertaraf edilmesi amaçlanıyor. Böyle bir tablo da yapılacak seçimler bölgede istikrarsızlığı ve çatışmayı daha da artıracaktır.

IKBY Başkanı Mesut Barzani bile bu seçimin Kürtlerin seçimi olmadığını ilan ederek, terör örgütünün sözde yerel seçimlerini desteklemediklerine vurgu yaptı.



ULUSLARARASI TOPLUM NEYE DİKKAT ETMELİ?

DEAŞ bölgede saldırılarını artırdığı dönemde alarm durumuna geçen uluslararası toplum ise aynı reaksiyonu şimdi de göstermesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'ye sağlanan desteğin bölgede yeni bir terör örgütünün tahakkümüne yol açmaması gerekiyor. Aksi takdirde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin gözetildiğinin vurgulandığı, krizin çözümünde 2254 sayılı BMGK Kararına atıfta bulunulan açıklamaların bir anlamı kalmayacak. Aynı zamanda terör örgütüne bu fırsatı sağlayan üçüncü ülkeler, Suriye'nin geleceğinde bir terör örgütüne alan açmaktan sorumlu tutulacağını da unutmamak gerekir.

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Herşeyden önce terör örgütünün, üniter devlet yapılanması bulunan Suriye'de seçim düzenleme hakkının bulunmadığını unutmamak gerekiyor. Örgütün batılı ülkelerin gözünü boyamak için verdiği "demokrasi" mesajlarının altından da bölgede kendilerinden olmayanların canını yaktığını gözden kaçırmamalı. Uluslararası toplum, terör örgütünün sadece yerel seçimlerle yetinmeyeceğini, bir sonraki aşamada genel seçim ve tanınma talebini de gündeme taşıyacağını unutmamalı. Bu da Suriye'nin bir bütün olarak bir arada tutulmasını çok daha güç hale getirecek.



TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN TERÖRİSTAN OYUNU

Terör örgütünün bu seçim girişimi ABD ve İsrail tarafından açık açık destekleniyor. Özellikle Gazze'deki soykırım girişiminden dolayı Türkiye'yi karşısında bulan İsrail, ülkemizin canını sıkmak için PKK/PYD/YPG/SDG terör örgütünün seçim kararını destekliyor. Gazze'deki katliamlardan dolayı İsrail'e tepkisini ortaya koyan devletler ve milletler, terör örgütünün bu sözde seçim kararının arkasında İsrail'in Türkiye'ye ve bölgeye yönelik bir hamlesi olduğunu da gözden kaçırmamalı!

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NETANYAHU'NUN OĞLUNDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Hatırlanacağı üzere İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da kısa süre önce Instagram hesabı üzerinden Türkiye'yi hedef alan ve terör koridoru hayali kuran bir harita paylaşmıştı. Uluslararası toplum, terör örgütünün sadece yerel seçimlerle yetinmeyeceğini, bir sonraki aşamada genel seçim ve tanınma talebini de gündeme taşıyacağını unutmamalı. Bu da Suriye'nin bir bütün olarak bir arada tutulmasını çok daha güç hale getirecek.

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