Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın

ABD ve terör devleti İsrail'in maşa olarak kullandığı PKK'nın Suriyede'ki şubesi PYD/YPG/SDG, 11 Haziran tarihinde kontrol ettiği bölgede sözde "yerel seçimler" yapacağını duyurdu. Aynı kararı daha önce de almışlardı fakat cesaret edemedikleri için vazgeçmişlerdi.Tüm dünyanın Gazze'ye odaklandığı bir dönemde bu kararın alınması dikkat çekiyor. Özellikle Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Ankara'ya bir kez daha terör örgütü üzerinden karşılık vermeyi hedefliyor.
Peki soykırımcı İsrail'in maşası terör örgütleri ne yapmaya çalışıyor? Sözde seçim neden tehlikeli ve illegal?
Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG, ABD'nin Başkanlık seçimleri sonrasında gündeme gelebilecek olası bir geri çekilme öncesinde sahadaki "konumunu pekiştirmek" ve böylece pazarlık gücünü artırmak istiyor. Bu da terör örgütünün asıl amacının DEAŞ'la mücadele olmadığını, aksine DEAŞ'la mücadele için sağlanan destekten ve yaratılan atmosferden kendi yapılanmasını güçlendirmek istediğini ortaya koyuyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD/YPG/SDG'NİN AMACI NE?
Terör örgütü PKK/SDG, DEAŞ ile mücadele adı altında uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Örgüt böylece topladığı destekle doğrudan Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan sinsi bir planın peşinden koşuyor.
SAHADAKİ GERÇEKLİK NE?
Bölge halkı üzerindeki baskısını ve tehditlerini yoğunlaştıran terör örgütü, kendilerine boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanları öz topraklarından sürmeye, çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor. Araplar ve örgütün ideolojisini benimsemeyen Suriyeli Kürtler türlü yöntemlerle baskı görüyor, yerinden ediliyor.
Seçimlerde ise terör örgütünün sözde zorunlu askerlik uygulaması ile silah altına alınan yani örgütün militanları oy kullanabilecek. Bunun dışında kimse oy kullanamayacak. Bu da tüm sözde seçim sürecinin terör örgütü PKK/PYD-YPG/SDG'nin kontrolüne göre şekilleneceğinin göstergesi.
Terör örgütü ile aşiretler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Böyle bir ortamda yapılacak herhangi bir seçim, tek taraflı ve illegal bir oylamadan öteye gidemeyecek.