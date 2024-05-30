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Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu

İsrail'in Refah'ta çadır kente düzenlediği saldırının ardından Tel Aviv'e Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağarken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu skandal bir paylaşıma imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmanın ardından Türkiye'yi hedef alan Yair Netanyahu, sözde Kürdistan haritası paylaştı ve "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırımı durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 14:48 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:48
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Refah saldırısının ardından kırk milyondan fazla kişinin destek verdiği "All eyes on Rafah" etiketine öfke kusarken Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu 2

BAŞKAN ERDOĞAN VURDU KÜÇÜK BİBİ KUDURDU

Yair Netanyahu'nun paylaşımının Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Topantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'deki darbeleri, Filistin davasından ayrı düşünmenin mümkün olmadığını belirtmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu 3

İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir buçuk milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta çadır kente düzenlediği ve 45 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.

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