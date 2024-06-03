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Burdur'da hastaneye kaldırılan diyaliz hastalarının son durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanelerdeki durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 19:58 Güncelleme 03 Haziran 2024, 19:59
Burdur’da hastaneye kaldırılan diyaliz hastalarının son durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz sonrası 3 hastanın hayatını kaybettiği olaya ilişkin son durumu açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'ta, 2'si yoğun bakımda yatan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girdiğini hatırlattı.

Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastaların hastanede gözetim altına alındığını ifade eden Koca, acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastası dahil, hastaların 14'ünün entübe halde stabilize edildiğini belirtti.

16 HASTA TABURCU EDİLDİ
Hastaların 3'ünün Isparta, 23'ünün Antalya, 6'sının Afyonkarahisar, 1'inin ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir. Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik.

Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."

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