HSK küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz’ü yeniden açığa aldı

GÖREVE İADE EDİLİP AÇIĞA ALINDI İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, Danıştay 5. Daire'nin verdiği göreve iade kararını 30 gün içerisinde uygulaması gereken HSK, 27 Ekim'de gelen Danıştay kararı üzerine Gündüz'ü görevine iade etti.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, HSK'nın yaptığı itiraza karşı henüz karar vermezken, HSK 2. Dairesi yeniden toplandı. 2. Daire, Gündüz hakkında hem idari hem de Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde "hakaret" davasının sürdüğünü belirterek Gündüz'ü görevine başlamadan yeniden açığa aldı.

Gündüz, Danıştay ve Yargıtay'da devam eden davaları sonuçlanıncaya kadar görevine dönemeyecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Danıştay'ın ve Yargıtay'ın verdiği kararların ardından HSK, Gündüz hakkında yeniden karar verecek.