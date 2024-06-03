Sandıktan AK Parti çıktı

Türkiye'de 3 ilçe ve 4 beldede dün yerel seçimler yenilendi. 50 binden fazla seçmen, sandık başına gitti. Seçimde 212 muhtar için de oy kullanıldı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti'li Ünal Değirmencioğlu, Tunceli'nin Akpazar beldesinde AK Partili Ali Aydın, Sivas'ın Güneykaya beldesinde AK Partili Hüseyin Kırışkuzu seçimi kazandı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'li Deniz Yağan, Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM adayı Serhan Paydaş, Aksaray'ın Sağlık beldesinde MHP'li Abdullah Tosun ipi önde göğüsledi.

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