’Can’lı saldırı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde önceki akşam CNN Türk Temsilcisi Ahmet Paksoy, canlı yayın yapmaya başladı. Tam o sırada aracını üzerine süren kişiden, son anda kurtulmayı başardı. Plakasız araçtan inen kişi, Paksoy'a saldırdı. Cihazları yere düşen, gözlüğü kırılan, gömleği yırtılan Patsoy'un canlı yayın bağlantısı kesilince, Türkiye'de stüdyoda bulunanlar büyük bir şok yaşadı. Gazetecilere ve Paksoy'a saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün "Hayalet avukatı" ve "yargıdan sorumlu imamı" olan Ahmet Can'ın, Türkiye'de "Gölge Adalet Bakanı" olarak anıldığı da anlaşıldı.

Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere saldırı birçok yetkili ve kuruluş tarafından kınandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik mesleğini icra ederken FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız" diyerek saldırıyı kınadı.

Ahmet Paksoy, ABD polisine giderek mavi katagoride aranan FETÖ'cü saldırgan avukat Ahmet Can hakkında şikayetçi oldu.