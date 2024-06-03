DEM’li Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınması sonrası PKK’dan ’sokakları karıştırın’ çağrısı

DEM Parti
li Hakkari
Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış
, hakkında devam eden davaların sonucunda ceza alacağını anlayınca Van üzerinden yurt dışına kaçmak için plan yaptı.
Ancak kaçamadan enselendi. Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı.
PKK ADINA HARAÇ KESEN DEM'Lİ AKIŞ GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığı, Akış'ın PKK
adına vergi topladığı, eylem hazırlığındaki teröristleri evinde barındırdığı, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgüt karşıtı vatandaşları haraca bağladığı gerekçesiyle görevden aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"
ifadelerine yer verildi.
DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA
DEM Parti
Genel Merkezi'nden konuya ilişkin küstah bir açıklama geldi.
Devleti 'darbecilikle' suçlayan DEM Parti, "Bu sabah Hakkari
Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış
Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi" duyurusunu yaptı.
İlgili açıklamada "Herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz" ifadeleriyle sokak çağrısı yapıldı.