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DEM'li Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması sonrası PKK'dan 'sokakları karıştırın' çağrısı

PKK adına haraç kesip teröristleri evinde barındıran, örgütle iletişim halinde olduğu tespit edilen DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yurt dışına kaçamadan enselendi. Akış'ın görevden alınması üzerine DEM Parti küstah bir açıklamayla sokak çağrısı yaptı. PKK da DEM ve türevlerine "Belediye geri alınıncaya kadar sokakları karıştırın' talimatı verdi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 14:11 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:26
DEM’li Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınması sonrası PKK’dan ’sokakları karıştırın’ çağrısı

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DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkında devam eden davaların sonucunda ceza alacağını anlayınca Van üzerinden yurt dışına kaçmak için plan yaptı.

Ancak kaçamadan enselendi. Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı.



PKK ADINA HARAÇ KESEN DEM'Lİ AKIŞ GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Akış'ın PKK adına vergi topladığı, eylem hazırlığındaki teröristleri evinde barındırdığı, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgüt karşıtı vatandaşları haraca bağladığı gerekçesiyle görevden aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.


DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

DEM Parti Genel Merkezi'nden konuya ilişkin küstah bir açıklama geldi.

Devleti 'darbecilikle' suçlayan DEM Parti, "Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi" duyurusunu yaptı.

İlgili açıklamada "Herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz" ifadeleriyle sokak çağrısı yapıldı.


PKK'DAN 'SOKAKLARI KARIŞTIRIN' ÇAĞRISI

DEM Parti'nin organik olarak bağlı olduğu terör örgütü PKK da 'sokakları karıştırın' duyurusu yaptı.

Sözde 'Halk İnisiyatifi' isimli oluşum "Belediye geri alınıncaya kadar sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Hakkari'deki 'görevden uzaklaştırma' kararı sonrası PKK'nın medya organları da sistematik kaos çağrısı yaptı.
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