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Mezuniyet balosu yasaklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği kariyer basamak sınavı hakkında açıklama geldi. Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın bir test sınavla kariyer ünvanı verilmesini içime sindiremiyorum bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. TBMM'den çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız." dedi. Öte yandan gündemde çok konuşulan "mezuniyet balolarının yasaklanacağı" iddialarına da cevap veren Tekin, "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık.İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 13:06 Güncelleme 03 Haziran 2024, 13:26
Mezuniyet balosu yasaklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı NTV yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebilecek mekanizmaların bize önerdikleri bazı referanslar var. 'Sizin müfredatınız ortalama OECD ülkesinin müfredatından daha yoğun.' diyorlar. Bu bir eleştiri konusuydu. 'Beceri odaklı eğitime geçti dünya sizin de buna geçmeniz lazım.' eleştirileri yapılıyordu. Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Bu çok açık bir davet. Sivil toplum kuruluşları akademisyenler her kim varsa.

"İTİRAZ EDENLERİN NEYE İTİRAZ ETTİKLERİNİ MERAK EDİYORUM"
Sonra sonbahar aylarına geldiğimizde bu konudaki çağrımızın cevap bulmadığını görünce biraz daha altını çizerek davet ettik. Bize çok sınırlı sayıda kişi bu anlamda katkı vermek istediğini ifade etti onlardan faydalandık. 2 haftalık askı süreci tanımladık. Hangisi daha katılımcı? İnsanlar kendi bireysel tembelliklerini bize katkı vermek konundaki çekimserliklerini bize fatura etmeye çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben başından beri davet ediyorum gelmiyorsunuz hazırlanan metni eleştiriyorsunuz. Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. 67 bin civarında görüş ve öneri geldi 1,5 milyona yakın kişi programları indirdi. Programımızı 2024-2025 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere paylaştık. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum."

"OSMANLI İYİ CUMHURİYET KÖTÜ GİBİ İKİLEMLERE KARŞIYIM"
Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE DEĞİŞİKLİK
Yabancı dil eğitimindeki değişiklik konusunda da konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıfları oluşturduk onların sonuçlarına bakıyoruz. Çoklu yabancı dil sınıfları oluşturmaya başladık." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
Bakan Tekin, öğretmenlik meslek kanunu çalışmalarıyla ilgili ise "Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı konusunda düzenlemeler yapmak ve akademi camiasının bekklediği meslek kanunu yapabilir miyiz uğraşısına girdik. Sendikalara teşekkür ediyorum. Bir kanun metni ortaya çıktı. TBMM'de komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz" diye konuştu.

ÖĞRETMENE SOSYAL MEDYA SINIRLAMASI: MEVCUT DÜZENLEMEDEN FARKLI BİR ŞEY YOK
Öğretmenlere sosyal medya sınırlaması getirildiğine yönelik haberler de sorulan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz şu tür yargı kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz diye. Disiplinle ilgili konularda mevcut düzenlemelerden çok farklı bir şey yok." yanıtını verdi.

KARİYER BASAMAK SINAVLARI
"Kariyer basamak sınavları devam edecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öğretmen arkadaşlarımızın bir test sınavla kariyer ünvanı verilmesini içime sindiremiyorum bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. TBMM'den çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız."

HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NUN DURUMU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kişisel olarak Heybeliada Ruhban Okulu'nun açık olmasını arzu ettiğini söyledi.

Tekin şöyle konuştu:

"Olayın iki boyut var bir tanesi siyasal boyutu. Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim. Bize düşen şey bu konoudaki kararımızı verdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız hangi yöntemlerle çalışabiliriz araştırmasını istemişti. Orada bir lise açık. Bu bir ruhban okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz. Alınacak karara göre atılacak adımları belirledik."

MEZUNİYET BALOLARI YASAKLANDI MI?

"Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna ise "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık.İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz." yanıtını verdi.

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