Bu ’haydut’u durdurun

Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Toprakları gasp ediliyor. Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidir.

Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı bunu değiştiremeyecek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin nasıl kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz.

SESSİZ YIĞINLARIN SİYASETTEKİ SESİYİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında önemli mesajlar verdi:

Biz bu yola Allah'tan ve devletten başka dayanağı olmayanların dostu olmak için çıktık. Bu çizgiden sapmayacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Sorunlarımızın üzerine kararlılıkla gideceğiz.

Hatalarımızı telafi edeceğiz. Hiçbir meseleyi görmezden, duymazdan gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüm merkezi olacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz.

AK Parti kuruluşundan itibaren reformcu ruhunu kaybetmemiş bir partidir. Türkiye'yi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Milli iradeyi darbecilerin karanlığından biz çıkardık. Korkulara son verdik.

Ülkeye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Bunları yeterli görmüyoruz. Mevcutla yetinmek yeniye ve yeniliğe kapısı kapatmak demektir. Yüzümüz demokrasiye dönüktür.

Türkiye'nin geleceği daha fazla demokrasi ve özgürlüktedir. Biz yeni Anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtaralım.

Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Suriye'de ve Irak'ta terör koridoruna asla izin vermeyiz.

FETÖ ile mücadelede ne rehavete kapılma ne de gardımızı düşürme lüksümüz vardır.

Vatandaşın canına, huzuruna kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Başkan Erdoğan, "Biz bu yola sessiz yığınların siyasette sesi olmak için çıktık. Kibirlenmek, halkımız ile aramıza duvarlar örmek bize yakışmaz" dedi

Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli rakamları inşallah yakalayacağız. Geçmişte bunu başardık tekrar başaracağız. Turizmde rekor kırmayı hedefliyoruz.

Güçlü itibar sahibi Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır, büyük ve güçlü Türkiye'dir...