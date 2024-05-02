SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan MYK toplantısında net değişim mesajı: Cerrah titizliğinde çalışacağız! AK Parti’de önce kamp sonra kongre yapılacak

AK Parti, 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önceki gün gerçekleştirdi. Toplantıda yerel seçimlerdeki oy kayıplarının nedenleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da, ay sonunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılacağı bir istişare kampının yapılması, ardından da olağan kongre sürecinin başlatılması planlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 08:30 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:19
Başkan Erdoğan’dan MYK toplantısında net değişim mesajı: Cerrah titizliğinde çalışacağız! AK Parti’de önce kamp sonra kongre yapılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan "31 Mart seçim sonuçları" gündemli AK Parti MYK toplantısında, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptı.

2K FORMÜLÜ HAYATA GEÇİRİLECEK
Yerel seçimlerin ardından değişime gitme kararı alan AK Parti'de bu değişimin 2 K formülü ile hayata geçirileceği öğrenildi. Kamp ve kongre ile Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "partideki oy ile birlikte kan ve ruh kaybı" ortadan kalkacak.

"CERRAH TİTİZLİĞİNDE ÇALIŞACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın toplantıda, partide yapacağı değişiklik için, "Bulanık suda balık avlamak istemiyoruz. Kimseyi kırmadan incitmeden kardeşlik hukukuna riayet ederek değişimi peyderpey yapacağız. Değişim yaparken de cerrah titizliliğiyle çalışacağız" dediği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan.Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

SEÇMENE ÖZEL ÇALIŞMA YAPILACAK
AK Parti'de değişim sadece isimler üzerinden değil iş yapma biçimi de değişecek. Bir yandan seçim sonuçları analiz çalışmaları yapan AK Parti diğer taraftan da seçmen ile bağını koparmayacak. Sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışma yapılacak, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.


İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA
Başkan Erdoğan kongre sürecini başlatın talimatı verdi fakat kongre tarihi konuşulmadı. Kongrelerden önce ilçe ve il başkanlıklarında değişimler olacak. Değişimin yöntemine çalışılacak.



Değişim için 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genişletilmiş il başkanları toplantısından önce ilk adım atılacak. Belediye başkanı adayı olduğu için boşalan il başkanlıkları var. Öncelikle, vekâleten bulunan isimler yerine asaleten atama yapılacak.

MYK'da illerdeki durum değerlendirildi. İl ve ilçe başkanlığı değişimlerinin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 30 büyükşehrin büyük çoğunluğunda gerçekleştirileceği öğrenildi.

İKİ AYRI KAMP YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI
Toplantıda MYK üyeleri toplantıda kamp yapılması gerektiğini gündeme getirdi, bunun üzerine Başkan Erdoğan'da parti genel sekreteri Fatih Şahin'e talimat verdi. Milletvekilleri ve belediye başkanları için iki ayrı kamp yapılması kararlaştırıldı.

Kamp için kesin tarih konuşulmazken, mayıs sonu ya da haziran başında yapılması kararlaştırıldı.

Önce milletvekilleri, daha sonra belediye başkanları kampa girecek. Milletvekili kampının Kızılcahamam'da, belediye başkanları kampının ise AK Parti yeni konferans salonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Her iki kampın açılış ve kapanış toplantılarına Başkan Erdoğan katılacak. Bakanlar da kampa gelerek sunum yapıp kurmayların sorularına yanıt verecek.


ERDOĞAN'DAN HATAY TALİMLATI
Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de MYK toplantısının ardından Başkan Erdoğan ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın Hatay'ı çok önemsediğini ve en kısa zamanda da ziyaret edeceğini belirttiğini vurgulayan Öntürk, "Hatay'ımızın mali tablosu ortada.Cumhurbaşkanımız her türlü desteği vererek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını arzu ediyor. 6 Şubat depremlerin ardından Hatay'da imar ve yerleşim sorunları var. Şehrin yeniden inşasında karşımıza çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Hatay'da hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapmamızın talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelikten önemli açıklamalar! Öğretmen atamaları ne zaman olacak? | Kongre ve kamp süreci: Tabii ki değişim olacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA