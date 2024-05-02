Başkan Erdoğan’dan MYK toplantısında net değişim mesajı: Cerrah titizliğinde çalışacağız! AK Parti’de önce kamp sonra kongre yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan "31 Mart seçim sonuçları" gündemli AK Parti MYK toplantısında, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptı.

2K FORMÜLÜ HAYATA GEÇİRİLECEK

Yerel seçimlerin ardından değişime gitme kararı alan AK Parti'de bu değişimin 2 K formülü ile hayata geçirileceği öğrenildi. Kamp ve kongre ile Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "partideki oy ile birlikte kan ve ruh kaybı" ortadan kalkacak.

"CERRAH TİTİZLİĞİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın toplantıda, partide yapacağı değişiklik için, "Bulanık suda balık avlamak istemiyoruz. Kimseyi kırmadan incitmeden kardeşlik hukukuna riayet ederek değişimi peyderpey yapacağız. Değişim yaparken de cerrah titizliliğiyle çalışacağız" dediği öğrenildi.