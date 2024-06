ABD’de Türk gazeteciye saldıran FETÖ’cüye soruşturma

FETÖ'CÜ SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Gazeteci Yunus Paksoy'a saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Kocaeli eski KOM müdürü olan Ahmet Can, yargıdaki FETÖ yapılanmasını koordine ediyordu.10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can için 2017 yılında ABD'ye iade talebinde bulunulmuştu.



17 NİSAN 2023'TE DALLAS'TA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ