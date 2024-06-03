ABD’de Türk gazeteciye saldıran FETÖ’cüye soruşturma

ŞER YUVASINDA SESSİZLİK HAKİM FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt yöneticileri tarafından kaçırıldığı ve başka yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken şer yuvası Pensilvanya'da ise büyük bir sessizlik hakim. Geçtiğimiz günlerde drone ile görüntülenen çiftlikte kimsenin olmadığı görülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. NE OLMUŞTU? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Barbaros Kocakurt'u işaret etmişti.





FETÖCÜ ALÇAKLAR GAZETECİ PAKSOY'A SALDIRDI

İddialar sonrası şer yuvasının bulunduğu Pensilvanya'da canlı yayın yapan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ'cüler tarafından saldırıya uğradı. Geçtiğimiz günlerdeki canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesildi.







SALDIRIYI ANLATTI



Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy "911'i aradım. Polis birazdan burada olacak. Şikayette bulunacağım. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var. 3 adet eyalet polisi geldi. Biri dedektif, diğerleri polis memuruydu. Elimde bir çizik bulunuyor, boynumda da çizikler var. Gömleğim yırtıldı. Kimliklerimi gösterdim, notlarını aldılar." dedi.

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2024

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Paksoy'a yapılan saldırı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama geldi. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz.

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a (@yunuspaksoy) canlı yayında FETÖ mensupları tarafından saldırı gerçekleştirildi.



Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Uluslararası Medya… pic.twitter.com/H3MkxySDDb — Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) (@MedyaUmed) June 1, 2024





UMED'DEN KINAMA



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) alçak saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayında FETÖ mensupları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.