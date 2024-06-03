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ABD'de Türk gazeteciye saldıran FETÖ'cüye soruşturma

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 11:32 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:32
ABD’de Türk gazeteciye saldıran FETÖ’cüye soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.


NE OLMUŞTU?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Barbaros Kocakurt'u işaret etmişti.

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ŞER YUVASINDA SESSİZLİK HAKİM
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt yöneticileri tarafından kaçırıldığı ve başka yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken şer yuvası Pensilvanya'da ise büyük bir sessizlik hakim. Geçtiğimiz günlerde drone ile görüntülenen çiftlikte kimsenin olmadığı görülmüştü.



FETÖCÜ ALÇAKLAR GAZETECİ PAKSOY'A SALDIRDI
İddialar sonrası şer yuvasının bulunduğu Pensilvanya'da canlı yayın yapan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ'cüler tarafından saldırıya uğradı. Geçtiğimiz günlerdeki canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesildi.



SALDIRIYI ANLATTI

Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy "911'i aradım. Polis birazdan burada olacak. Şikayette bulunacağım. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var. 3 adet eyalet polisi geldi. Biri dedektif, diğerleri polis memuruydu. Elimde bir çizik bulunuyor, boynumda da çizikler var. Gömleğim yırtıldı. Kimliklerimi gösterdim, notlarını aldılar." dedi.

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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Paksoy'a yapılan saldırı sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama geldi. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz.



UMED'DEN KINAMA

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) alçak saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı ABD'deki çiftliğinin önünde yayın yapan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a canlı yayında FETÖ mensupları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HESAP VERECEKLER

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



FETÖ'CÜ SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yunus Paksoy'a saldıran kişinin FETÖ mensubu Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Kocaeli eski KOM müdürü olan Ahmet Can, yargıdaki FETÖ yapılanmasını koordine ediyordu.10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can için 2017 yılında ABD'ye iade talebinde bulunulmuştu.

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FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" gibi tüm yargıyı koordine etme görevini üstlenen 61 yaşındaki avukat Ahmet Can'a, eski adıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) görev alanına giren faaliyetler ile Adalet Bakanlığı'ndaki tüm bürokrasi bağlıydı. Başka bir deyişle hem HSYK'nın Başkanlığını, hem de Adalet Bakanlığı görevini örgüt adına icra ediyordu.



DONDURMACI İŞLETİYOR

9 yıl boyunca hangi eyalette olduğuna dair hiçbir istihbarat bilgisi bulunamayan Ahmet Can'ın Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkânı işlettiği ortaya çıkmıştı.



'ÖRGÜT' İÇİ EVLİLİK

Can, kendisini gizlemek için asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen, ABD'de herhangi bir hukuk bürosu açmamıştı. 23 Nisan 2018 tarihinde 'SKY Blue Gelato LLC' adlı şirketi 1005 E 15th St Plano,75074 adresinde faaliyette olan şirketin ortakları Ahmet Can ve eşi Berna Can adına 0802996290 sicil numarasıyla kurulmuştu. Eşi Berna Can'ın ise FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın kız kardeşi olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.



LÜKS VİLLADA YAŞIYOR

Şehrin en işlek caddesinde öğlen 12:00 ile 23:00 saatleri arasında açık olan dondurmacıya gündüzleri tanınmamak için pek uğramayan Ahmet Can, hemen hemen her akşam saat 17:00 sıralarında dükkâna geliyor.

Mahrem yargı imamı Ahmet Can, yoğun müşteri potansiyeline sahip dondurmacıda günlük hesapları kontrol ettikten sonra 421 Deer Brooke DR, Allen Tx 75002-1707 adresindeki villasının yolunu tutuyordu.



Ahmet Can'ın yaklaşık 700 bin dolara satın aldığı ve piyasa değeri bugün 1 milyon doların üstünde olan ultra lüks havuzlu villası, bilardo masası, oyun odası, sinema salonuna kadar her türlü lüksü içinde barındırıyor. Villanın garajında da üç ayrı lüks ve aynı marka araç park halinde bekliyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Firar ettiği 2014'den bu yana ABD'de yaşayan Ahmet Can, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyor.

Can, terörden en çok arananlar Listesi'nde Mavi kategori de yer alıyor. FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Can'ın ABD'den iadesi için iade talepnamesini 2017 yılında Adalet Bakanlığı'na ulaştırdı. Yetkililer, ABD adli makamlarından Ahmet Can'ın iadesini talep etti ancak ABD bu talebi yerine getirmedi.

17-25 ARALIK SAVCISI'YLA AYNI HÜCRE EVİNDE KALDI

Can hakkında, daha sonra FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Ahmet Can'ın yargı imamlığı yaptığı süre zarfında yardımcıları arasında Osman Karakuş ve Abdülkadir Aksoy vardı. FETÖ'nün kritik isimlerinden itirafçı "Usame" kod adlı Reşat Nazmi Oral ifadesinde, Can'ın 17-25 Aralık darbe girişimi savcılarından firari Mehmet Yüzgeç'le aynı evde kaldığını güvenlik birimleriyle paylaşmıştı.



HAVA KUVVETLERİ'NDE MAHREM İMAM

Can'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi firari mahrem imam Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu, mahrem hizmetler görevlerinde Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nde üst düzey mahrem imam olduğu da istihbarat raporlarında yer alıyor. Bir dönem İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Can, 17/25 Aralık kumpası sonrası 10 Ocak 2014 yılında Amerika'ya firar etti.

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