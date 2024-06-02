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Hatay Payas'ta bir binada patlama! Ekipler olay yerinde

Hatay Payas'taki bir binada nedeni henüz belirlenemeyen paylama meydana geldi. Söz konusu patlama nedeniyle 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 17:21 Güncelleme 02 Haziran 2024, 17:21
Hatay Payas’ta bir binada patlama! Ekipler olay yerinde

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Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman ve park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Ekipler, 2 katlı binanın çatısında meydana geldiği öne sürülen patlamanın nedenini araştırıyor.

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