Bakan Göktaş açıkladı! Doğurganlık oranın en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye 'de doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" dedi.





Bakan Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'AK Parti 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son yıllarda ülkede doğum oranlarının düştüğünün hatırlatılması üzerine, "Bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Birçok ülke, bu sorunla mücadele ediyor. Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliği yaşanıyor. Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız 'Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık. Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız" diye konuştu.

Çocuk sahibi olmanın aileler için sürekli ertelenen bir durum haline geldiğine işaret eden Erdoğan, evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken, tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısının günden güne çoğaldığını söyledi.

Aile sıcaklığını tatmanın, ailenin koruyucu şemsiyesi altında büyümenin daha da zorlaştığını dile getiren Erdoğan, bu küresel trendden olumsuz etkilenildiğini vurguladı.