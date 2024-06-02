Başkan Erdoğan’dan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Filistin davası ve Gazze'deki katliam her zamanki gibi kampımızda gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı 76 yıldır zulme maruz kalıyor, toprakları gasbediliyor.

Filistinli çocuklar şımarık bir devlet tarafından öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu işgal politikasını genişletti.

Bölgemizi ve dünyayı felakete yönelten bu Netanyahu denen hayduda artık dur denilmelidir. Gazze'de test edilen kardeşlik hukukumuzdur. İnsana dair tüm değerler samimiyet testinden geçmekte. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya ad masum yavruların ölümü ile kalbimiz bize daha ağır gelecek.

Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar devam ediyor. İsrail'e yönelik ekonomik baskının artması için çok yönlü çalışıyoruz. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması ve İsrail'in zulüm politikalarına verilecek onurlu cevaplardan olacaktır. Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz.

AK Parti kuruluşundan itibaren reformcu ruhunu kaybetmemiş bir partidir. Geniş bir yelpazede önemli reformları hayata geçirdik. Türkiye'yi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Milli iradeyi darbecilerin karanlığından biz çıkardık. Korkulara son verdik. İçine kapanmış bir ülkeye özgüven ve cesaret kazandırdık. Bu ülkeye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Bunları yeterli görmüyoruz. Mevcutla yetinmek yeniye ve yeniliğe kapısı kapatmak demektir. AK Parti statükocu bir parti değildir, olmayacaktır. Yüzümüz demokrasiye dönüktür. Türkiye'nin geleceği daha fazla demokrasi ve özgürlüktedir. Biz yeni Anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtaralım.

Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecektir. FETÖ ile mücadelede ne rehavete kapılma ne de gardımızı düşürme lüksümüz vardır. Vatandaşın canına, huzuruna kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

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