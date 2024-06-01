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Çanakkale Boğazı'nda gemi kurtarma operasyonu! Trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan gemi, kurtarma operasyonu ile demir sahasına götürüldü. Boğaza kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 07:12 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:58
Çanakkale Boğazı’nda gemi kurtarma operasyonu! Trafiğe kapatıldı

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Çanakkale Boğazı'na kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.


Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi, boğaz kuzey yönden trafiğe kapatıldı.


66 bin ton mısır yüklü gemi, KEGM ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu sonrası römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

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