Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

TUA SON DURUMU AÇIKLADI: ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİDİR

Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.

Gençlik Buluşması kapsamında Kocaeli'nde bulunan astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç trafik kazası yapmıştır.



Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Gezeravcı ve araçtakilerin sağlık durumları iyidir.



Gezeravcı'ya ve kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun… — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) May 31, 2024





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Gençlik Buluşması kapsamında Kocaeli'nde bulunan astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç trafik kazası yapmıştır.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Gezeravcı ve araçtakilerin sağlık durumları iyidir.

Gezeravcı'ya ve kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz