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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı. Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı. Gezeravcı, gün içinde Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünce Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmaya katıldı. Uzay görevinin ardından 9 Şubat'ta Dünya'ya iniş yapmıştı. Gezeravcı, 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmişti.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:54 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 15:54
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

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Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi!

TUA SON DURUMU AÇIKLADI: ARAÇTAKİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİDİR
Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gençlik Buluşması kapsamında Kocaeli'nde bulunan astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç trafik kazası yapmıştır.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Gezeravcı ve araçtakilerin sağlık durumları iyidir.

Gezeravcı'ya ve kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz



SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL OTOBÜSLE ÇARPIŞTI
TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Gezeravcı'nın içinde bulunduğu araç olay yerinden kaldırıldı.

GÜN İÇİNDE YALOVA'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞMUŞTU
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünce Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmaya katıldı.



Gezeravcı, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde daha önce geçmişi olmayan uzay alanında gelecekte atılacak adımların başlangıcını yaptığını söyledi.

12 ŞUBAT'TA TÜRKİYE DÖNMÜŞTÜ
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta Dünya'ya iniş yapmıştı. ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmişti.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiyeye döndüTürkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiyeye döndü
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