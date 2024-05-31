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Başkan Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 16:22 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:43
Başkan Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanklığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.

GÖREV SÜRESİ DOLDU
Şahin'in görevi Haziran ayı itibariyle sona erecek.

YERİNE ŞENTÜRK SEÇİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.

Karar Resmi Gazetede | Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıKarar Resmi Gazetede | Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı
Karar Resmi Gazete'de | Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı

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