Başkan Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanklığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanklığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.
GÖREV SÜRESİ DOLDU
Şahin'in görevi Haziran ayı itibariyle sona erecek.
YERİNE ŞENTÜRK SEÇİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi.