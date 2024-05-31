Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor.
ERDOĞAN ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor.
ERDOĞAN ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ: YENİDEN CANLANDIRILSIN
Başkan Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.