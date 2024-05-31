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Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 13:31 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:13
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor.

ERDOĞAN ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Viktor OrbanBaşkan Erdoğan ile Viktor Orban

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ: YENİDEN CANLANDIRILSIN
Başkan Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

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