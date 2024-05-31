Seçil Erzan davasında Denizbank yönetim kurulu üyesinden 2 saatlik ifade! Kapanmayan açıklar ve karışan rakamlar...

KAPANMAYAN AÇIKLAR

Ertesi günü Seçil Erzan'ın ifadesinin alındığı Teftiş Kurulu ile yapılan toplantıya kendisinin de katıldığını, dolandırıldıklarını iddia eden insanların tanıdık olduğu için olayı anlamaya çalıştıklarını ileri süren Kaya "Seçil bize anlatmaya başladı. Florya şubesindeyken arkadaşlarının hisselerinden zarar ettiğini ve bu açığı kapamak için futbolcuları dâhil ettiğini, birinden aldığıyla diğerinin açığını kapattığını anlattı" dedi.

SÜREKLİ KARIŞAN RAKAMLAR

Bir türlü sonuca varamadıklarını söyleyen Tanju Kaya, "Rakamlar karışıyordu. Evden aldıkları ajanda da bir şey yoktu. İfadesi bitti. Seçil evine döndü. Pazartesi günü tekrar geldi. Çok kötüydü 'Vitamin ister misin' dedik. Doktor gelip serum taktı" diyerek ifadesine devam etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Seçil Erzan'ın gözaltına alındıktan sonraki süreçte avukat temin etmediklerini, Seçil Erzan'a verdikleri telefon üzerinden ulaşılan avukatı tanımadığını ileri sürdü.

SEÇİL ERZAN "BEN SİZE FON DEMEDİM"

Tanju Kaya, müşteki avukatlarından gelen sorular üzerine, şube müdürünün paraya dokunamadığını, bankanın yılda 1 kez teftiş edildiğini söyledi. Seçil Erzan'ın nasıl bir müdür oluğuna yönelik soruya ise "Fena değildi. Yıldız bir müdür falan değildi" dedi. Erzan'ın avukatı, "Teftiş Kurulu'nda düzenlenen raporda fon demiyorsunuz. Sistem ve yüksek getirili eylem olarak yer almış. Şimdi neden fon diyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Tanju Kaya, "Ben Seçil, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'yla konuştum. Raporu düzenleyen ben değilim" şeklinde cevap verdi. Bu esnada Seçil Erzan, "Demedim. Ben size fon demedim" dedi. Erzan hakim karşısında Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! Fatih Terim suskunluğunu bozdu