’Dog’ru karar

Türkiye'de başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğu vurgulandı. Bu sayının sürekli arttığı açıklandı. Vatandaşların yüzde 83.6'sı da sokak köpeklerinin bir sorun olduğunu anlattı. Bir çözüm bulunması için çağrı yaptı.

Yeni düzenleme TBMM'ye ulaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tarım, Çevre, İçişleri ve Adalet Bakanlığı bir çalışma yaptı. Hayvanları koruma kararlılığımız sürüyor" ifadesini kullandı.

İŞTE MADDELER

Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakım belediyenin yetkisinde olacak.

Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek.

Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak.

Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek.

Sahibi bulunmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak.

Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek.