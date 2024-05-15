Karar Resmi Gazete’de | Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı

Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.



Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

CEVDET YILMAZ'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız için hayırlı olsun."