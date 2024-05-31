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Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev

Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu.Hazırlanan çalışmaya göre; her geçen gün daha da can yakıcı hale gelen başıboş hayvan sorunu için herkes elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda hayvanları sokaktan toplamak, barınak yapmak, rehabilitasyon belediyelerin sorumluluğunda olacak. Belediyeler bütçe gelirlerinin belli bir bölümünü bu iş için ayıracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 07:34 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:44
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev

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Sokak hayvanları sorununun çözümü için Adalet, Tarım, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yaptığı çalışma sonrası hazırlanan metin AK Parti grubuna sunuldu. AK Parti grubu, muhalefet partileri, STK'lar, vakıf ve dernekler, hayvanseverler ile de görüşüp teklife son şeklini verecek.
Teklifin birkaç hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.


UYUTMA YÖNTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Hazırlanan taslak metin "hayvanların sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen hayvanlar için uyutma" yöntemine başvurulması esasına dayanıyor. AK Parti grubu bu yöntemi değiştirmeyi düşünmüyor.


AK Parti kurmayları, "Türkiye'de barınakların kapasitesi 100 bin. 2 milyonun üstünde sokak köpeği var. Bu hayvanlara yetecek kadar barınak yaparak kısırlaştırma ile sorunun çözülmesi mümkün görünmüyor" dediler.



SAHİPLENME SÜRESİ
Bir aylık sahiplendirilme süresi ise grupta tartışmaya açıldı. Sürenin 1,5-2 aya çıkartılması üzerinde duruluyor. AK Parti kurmayları, "Vatandaşlarımıza sahiplenme için biraz daha zaman vermenin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Ama süreyi uzun bulanlar da var" dedi.

BELEDİYELERE GÖREV
Sokak hayvanları için barınaklar kurup rehabilite etmek mevcut yasalara göre belediyelerin sorumluluğunda. Ancak görevi yerine getirmeyen belediyeler için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.

Bu nedenle bir çok belediye ne sokaktan hayvanlarını topluyor ne de barınak yapıyor.


Yapılacak düzenleme ile belediyeler de elini taşın altına koyacak. Belediyeler, hayvanların sokaktan toplanması, barınaklar kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve hayvanlar sahiplenilene kadar bakmakla yükümlü olacak.

Belediyelerin kesinleşmiş bütçe gelirlerinin il ve ilçelerde binde 5'i, büyükşehirlerde binde 3'ü bu işlemlerin yapılması için ayrılacak. Ayrılan ödenek başka işler için kullanılamayacak.

Belediye barınak kurup görevlerini yerine getirmezse valilikler devreye girecek. Sokaktan toplama, barınak kurma, bakım gibi işler için hizmet satım alımı yapacak.



Valiliklerin yaptığı işler için yapılan harcamalar belediyelerin İller Bankası ödeneklerinden kesilerek tahsil edilecek.

KAYNAK CEZALARDAN
Sabah'ta yer alan habere göre; Yerel yönetimlerce yapılan denetimler sonucunda kesilen idari para cezaları yerel yönetimlere gelir olarak aktarılacak.



ÇARPICI RAKAMLAR
Bakanlıkların yaptığı çalışmaya göre Türkiye'deki barınak kapasitesi 100 bin. Sokaktaki tüm köpeklerin toplanıp barınaklarda kalabilmesi için binin üzerinde barınak yapılması gerekiyor.

Bunun maliyeti de 6,6 milyar lira. 2 milyon hayvanın barınaklardaki bir yıllık bakım maliyeti ise 84 milyar lira.

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