Roma turuna büyük tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulundu:



Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere hukukun gereğini yapmaktan çekinmedik. Bugün de yüksek sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yelken açtık. Türkiye Yüzyılı parlak bir gelecek inşasını hedefliyor. Bu güçlü ve hesap verebilir siyasal sistem, güçlü ekonomik yapı anlamına geliyor.



Yeni anayasa meselesi gelecek vizyonumuzun parçasıdır. Yeni sivil anayasa kilometre taşıdır. Türkiye'yi 82 anayasasından kurtarmak milli bir görevdir. Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız.



Eş dost atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir.



OLDUBİTTİYE FIRSAT VERİLMEYECEK

MGK, Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Zirve sonrası yapılan açıklamada, "Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/ KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır" denildi.



Erdoğan, "Türkiye başkaları gibi sınırsız petrolü, altını, doğal gazı olan ülke değildir. Biz çalışarak ayakta kalan ülkeyiz" dedi.

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