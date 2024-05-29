AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak

Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Beni daha da endişelendiren orada her bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi demektir. Bu artık dünyada insanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve 3. Dünya Savaşı'nı getirecek.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECE ÖNDERLİK YAPIYOR"

Cumhurbaşkanımız milletin ve tüm dünyanın hissiyatını tercüman olan ve İsrail'in destekçilerine çok yerinde ve çok tarihi sözler söyledi. Birinin bunu söylemesi lazımdı. Zaten Cumhurbaşkanımız bu sürece önderlik yapıyor. Cumhurbaşkanımız sözlerinin dünyada da karşılık bulacağını düşünüyorum. Bir paradigma var ve bu paradigmanın dünya üzerinde yarattığı bir kabus var. Bu paradigma 1989 Berlin duvarının yıkılmasıyla bir yıkıldı. Yeni bir paradigma kuruldu ama artık bu ilerlemiyor. Gazze'de olanlar sadece Gazze'de olan olaylar değil.