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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 19:58 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 20:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Norveç Başbakanı ile görüştü!

Görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Norveç'in Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.

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