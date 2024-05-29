Bu-ra-da-yım

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel'e kaptırdıktan aylar sonra ilk kez bir televizyona çıktı. Hala vazgeçmediğini açıkladı. "Yeniden genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna delegeyi işaret ederek, "Eğer yeniden kurultayda delegeler aday gösterirse, yok diyemeyiz. Elinde hançer olanlar arkamda dursunlar hançerlerini soğutmasınlar" ifadesini kullandı. Adeta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj yolladı. "Parti içinde oturup tartışmak varken niçin seçimden sonra birdenbire değişim tartışması patlıyor?" vurgusu yaptı.

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