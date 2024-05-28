Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Cenevre’den dünyaya Gazze mesajı: Hastane bombalamak için meşru neden olamaz

Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz, bu kara ve karanlık tarihin mahkumlarıyız. Hastane bombalamak için hiçbir meşru neden olamaz. İnsanlık; hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz. Masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar, utanmıyor. Yapabilecek bir şey yoksa, bari biz utanalım İnsanlığın vicdanını darağacında sallanırken daha neyi bekliyoruz" diye soran Bakan Koca, "Bu trajedi son bulmadıkça, yarın için hiçbir insanın onurunu koruyabileceğinin garantisi kalmamıştır. Bu salonun tamamı, hepimiz, tüm insanlık, sessiz kalarak, suça ortak oluyoruz. İnsanlık, güçlü olana eğilmekten kurtulup, onuru için ayağa kalkmalı."

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