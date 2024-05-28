SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cenevre'den dünyaya Gazze mesajı: Hastane bombalamak için meşru neden olamaz

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Genel Kurulda yaptığı konuşmanın tamamını Gazze’ye ayıran Koca, Gazze’de işlenen insanlık suçları ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya devletlerinin sessizliğine dikkat çekti. Bakan Koca, hastane bombalamanın meşru nedeni olmadığını söyleyerek," İnsanlık; hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz. Masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar, utanmıyor." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 20:08 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Cenevre’den dünyaya Gazze mesajı: Hastane bombalamak için meşru neden olamaz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık Bakanı Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı.

Bakan Koca'dan dünyaya Gazze mesajı!

Gazze'de işlenen insanlık suçları ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya devletlerinin sessizliğine dikkat çeken Bakan Koca, "En ilkel yöntemlerle, çocuklar, bebekler katledilirken, sözde ileri denen demokrasiler, sessizliklerini korumayı tercih ettiler, toplumların sesine kulak tıkadılar" dedi.

"İNSANLIK GÜÇLÜ OLANA EĞİLMEKTEN KURTULMALI, ONURU İÇİN AYAĞA KALKMALI"
21. Yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken, yeryüzündeki bütün insani konumların tehdit altında olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, "insan hakları" söylemleriyle tüm dünyanın uzun yıllar boyunca sadece düş gördüğünü, Gazze vahşetiyle de vahim bir gerçeğe uyandığını kaydetti.

Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Hepimiz, bu kara ve karanlık tarihin mahkumlarıyız. Hastane bombalamak için hiçbir meşru neden olamaz. İnsanlık; hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz. Masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar, utanmıyor. Yapabilecek bir şey yoksa, bari biz utanalım İnsanlığın vicdanını darağacında sallanırken daha neyi bekliyoruz" diye soran Bakan Koca, "Bu trajedi son bulmadıkça, yarın için hiçbir insanın onurunu koruyabileceğinin garantisi kalmamıştır. Bu salonun tamamı, hepimiz, tüm insanlık, sessiz kalarak, suça ortak oluyoruz. İnsanlık, güçlü olana eğilmekten kurtulup, onuru için ayağa kalkmalı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı! İşte alınan kararlar...
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
SON DAKİKA