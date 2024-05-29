SON DAKİKA | Küçükçekmece’de metrobüs yangını! Ekipleri alarma geçiren olay

Hızla bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralanın olmadı. Hasar gören metrobüs ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs seferleri de normale döndü.