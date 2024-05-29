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SON DAKİKA | Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Ekipleri alarma geçiren olay

SON DAKİKA | Küçükmekçe'de metrobüste yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, hasar gören metrobüs ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs seferleri de normale döndü.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:27 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 17:05
SON DAKİKA | Küçükçekmece’de metrobüs yangını! Ekipleri alarma geçiren olay

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Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ istikametine giden metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Küçükçekmece'de metrobüs yangını!

Florya durağına gelen araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ortalığı da duman kapladı.

Durakta bulunan görevliler yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, araçta ve durakta bulunan yolcular ise hemen tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralanın olmadı. Hasar gören metrobüs ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs seferleri de normale döndü.

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