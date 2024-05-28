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Edirne Valiliğinden "tiny house"ların kaldırılmasıyla ilgili "provokatif paylaşım" yapanlara suç duyurusu

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan "tiny house"ların (küçük ev) kaldırılmasına yönelik kamuoyunu yanıltıcı paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 17:39 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 17:39
Edirne Valiliğinden tiny houseların kaldırılmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapanlara suç duyurusu

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Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan "tiny house"ların (küçük ev) kaldırılmasına yönelik kamuoyunu yanıltıcı paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "tiny house"ların kaldırılmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltıcı içerik ve görüntü paylaşımları yapıldığı, bunların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Özel İdaresince herhangi bir yıkım yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyadaki yanıltıcı görüntüler içeren paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İdaremiz tarafından herhangi bir yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Yıkım işlemi kooperatif tarafından kendi iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirilmiş olup, görüntüler provokatif amaçlı servis edilmiştir. Edirne İl Özel İdaremiz tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

GEÇEN HAFTA BİR KISMI KALDIRILMIŞTI
Son günlerde Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house" adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine Edirne Valiliği hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirmişti.

Edirne İdare Mahkemesi, "tiny house"ların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığına karar vererek yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

Geçen hafta bu yapılardan bir kısmı sahipleri bir kısmı da İl Özel İdaresince kaldırılmış, işlemler sırasında provokatif ya da halkı yanıltıcı bilgiler yayan, görüntü paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyurulmuştu.

Yapıları kaldırma taahhütü veren tiny house sahiplerine süre tanınırken çiftçi kuruluşları da valiliğin kararını desteklediklerini açıklamıştı.

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