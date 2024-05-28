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Irak'ta üretip Türkiye'de piyasaya süreceklerdi! İstanbul'da 1,5 milyonluk sahte dolar operasyonu!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta üretilen 1,5 milyon sahte doları Türkiye'de piyasaya sürmeye çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Çalışmaların devamında 2 kişi daha yakalanırken adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı. 1,5 milyon sahte dolar ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 17:03 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 17:03
Irak’ta üretip Türkiye’de piyasaya süreceklerdi! İstanbul’da 1,5 milyonluk sahte dolar operasyonu!

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Irak'ta ürettikleri sahte dolarları Türkiye'ye getirdiklerini ve bu paraları İstanbul'da piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

Ekipler şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte dolarları piyasaya sürmek üzere Fatih'te buluşma ayarladıkları belirlendi.

Fiziki olarak şüphelileri takibe devam eden polis, 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında bir buçuk milyon dolar sahte para, 1 dijital materyal ele geçirildi.

Ekiplerin, şüphelinin üzerinde ele geçirilen telefonda yaptıkları incelemede başka adreslerde de sahte para olabileceği tespit edildi. Söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kişi daha yakalanırken, yapılan aramalarda sahte 28 bin 900 dolar, suç geliri olan 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Başka kişilere ait kimlik bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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