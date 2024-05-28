Irak’ta üretip Türkiye’de piyasaya süreceklerdi! İstanbul’da 1,5 milyonluk sahte dolar operasyonu!

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Irak'ta ürettikleri sahte dolarları Türkiye'ye getirdiklerini ve bu paraları İstanbul'da piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

Ekipler şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte dolarları piyasaya sürmek üzere Fatih'te buluşma ayarladıkları belirlendi.