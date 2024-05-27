



YALAN RÜZGÂRI



Darbe... Ve devlet yalanı... Yalanın kurumsallaşması... Resmî Gazete'nin bile yalan siyasetin yayın organı yapılması... 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra hepsi yaşandı.

Darbenin olduğu gün... Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı bildiri yayımladı:

"Demokrat Parti başkanları, 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı yurt dışına çıkarmakta iken yakalandılar."



BÜYÜKBAŞ



Kocabaş... Düşük... Kuyruk... Sürü... Güruh... Büyükbaş... Ve daha pek çok aşağılayıcı söz.

Celal Bayar için... Adnan Menderes için... Demokrat Parti milletvekilleri için söylenen sözler.

O kadar çok hakaret edildi ve tekrarlandı ki... Bu sözler... Acı ama gerçek... Siyaset sözlüğüne girdi.

Alın size siyasetçi düşmanlığının daniskası... Hala devam ediyor.





AH ANAYASA... VAH ANAYASA



Darbe... 27 Mayıs 1960... Sabaha karşı yapıldı.

28 Mayıs 1960... İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar, başkanlığındaki heyet...

Darbecilere... Üniversite öğretim üyelerinin hazırladığı Anayasa Komisyonu Raporu sundu.



Bu ne acele böyle? Akşamdan sabaha nasıl hazırladınız?

Türkiye'nin Anayasa macerası işte böyle bir şeydir.

Darbe Anayasası için... Jet hızıyla hareket edilir.

"Sivil Anayasa" denilince... Kaplumbağa hızıyla.





MERAK EDENLER İÇİN



Başlık... Anayasa Komisyonu Raporu. 28 Mayıs 1960.

Giriş cümlesi:

"Milli Birlik Komitesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Başkumandanlığı tarafından yeni bir Anayasa ön projesi hazırlamak üzere Ankara'ya çağrılarak görevlendirilmiş olan......"

Ve... Bu girişten sonra... İsimler sıralanıyor:



Ord. Prof. Sıddık Sami Onar.

Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu.

Prof. Hüseyin Nail Kübalı.

Prof. Ragıp Sarıca.

Prof. Tarık Zafer Tunaya.

Prof. Naci Şensoy.

Doç. İsmet Giritli.

Komisyon raporu uzun... Başınızı ağrıtmayalım... Sadece bir cümleyi paylaşalım:

"Komisyon üyeleri kendi aralarında olduğu gibi MBK Başkanlığı ve TSK Başkumandanlığı ile tamamen müttefiktir."





TELEKULAK



Devlet... Mahkeme kararı ile telefon dinler... Bölücü terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla mücadele için.

Son zamanların modası... FETÖ'cüler... Kasetçiler... Kumpasçılar... Paralel yapılanmalar... Korsan dinlemeler... Kimin eli, kimin cebinde belli değil... Dinleyen dinleyene.

Ama... PTT kanalıyla... Cumhurbaşkanı'nın... Başbakan'ın dinlendiğini duymuş muydunuz?

27 Mayıs 1960 darbesi öncesi... Telefonlar dinleniyor.

Celal Bayar... Adnan Menderes.... Aylarca takiptiler.

Darbe sonrası... Dinleme kayıtları... Resmi yazı ile darbecilerin kurduğu komisyona teslim ediliyor.

Resmi yazıyı merak ediyor musunuz?

Türkiye Cumhuriyeti PTT İşletme Umum Müdürlüğü... Ankara Telefon Müdürlüğü... No: 18160.

Bayar ve Menderes hangi tarihte, hangi telefondan, kimlerle konuşmuşlar?

Uşak... Manisa... İzmir... Diğer illerle yapılan konuşmalar.