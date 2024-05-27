27 Mayıs darbesinin üzerinden 64 yıl geçti. Cumhuriyet tarihinin seçilmiş iktidarına karşı ilk askeri darbe hareketi olarak gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960'ta üst üste üç kez halkoyuyla seçilmiş Demokrat Parti hükümeti devrilerek, Başbakan ve bakanlar idam edildi.
TSK içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı.
Tüm tutuklular Yassıada'da hapsedildi. Yassıada mahkemelerinde 15 yargıç ve 9 savcı görev yaptı. 14 Ekim 1960'ta başlayan yargılamalar 15 Eylül 1961'de tamamlandı. "Vatana ihanet, Meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi, Kırşehir'in ilçe yapılması, CHP'nin mallarına el koymak"tan suçlu bulunan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Başbakan Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de idam edildi.
1946'da çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti (DP), 10 yıl iktidarda kaldı.
DP iktidarının son dönemlerinde ülkede yaşanan gerilim, zaman zaman şiddetle kendini gösterdi. 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, serbest seçimle iktidarı kazanan ilk siyasi parti DP oldu.
Siyaseten güçlü şekilde icraatlara başlayan DP Hükümeti, sanayi, eğitim, sağlık ve ulaştırma konularında önemli adımlar attı. DP'nin CHP'nin taşınır-taşınmaz mallarının Hazine'ye devri için yaptığı düzenlemeyle iki parti arasındaki uçurum derinleştirdi. 1954 seçimlerinde rekor oy alan DP, CHP'nin baskılarıyla TSK'yla gerilime sürüklenerek köşeye sıkıştırıldı. 6-7 Eylül olayları, ordunun darbe hazırlığı haberleri, üniversite öğencilerinin gösterileri 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el konulmasına zemin hazırladı.
DARBE ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi ve öncesinde yaşananları ele aldı. İşte Donat'ın o yazısı..