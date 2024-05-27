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MHP lideri Devlet Bahçeli'den hodri meydan! 'Sinan Ateş' resti... "Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde net mesajlar verdi. Sinan Ateş suikasti üzerinden yürütülen algı operasyonlarına sert tepki gösteren Bahçeli, "Halk, NOW ve SÖZCÜ başta olmak üzere itibar cellatlığına soyunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa mahkemede dinlenmeli. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz" ifadelerini kullandı. "Bir senaryo ile üstümüze geliniyor" diyen Bahçeli, "Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Bunların üstünden geleceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 14:12 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 14:37
MHP lideri Devlet Bahçeli’den hodri meydan! ’Sinan Ateş’ resti... Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Sinan Ateş suikasti üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çeken Bahçeli, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV, Sözcü, Now'a tepki gösterdi.




"KİMLER VARSA DİNLENSİN! MÜRACAAT YAPACAĞIZ"

Bahçeli, "Halk, NOW ve SÖZCÜ başta olmak üzere itibar cellatlığına soyunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa mahkemede dinlenmeli. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.



Her biri milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip milletimizin ve ülkemizin önünü aydınlattılar. Ülkücü şehitlerimiz elbette ölmedi onlar diridir. Şehitlerimiz ile nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Hain saldırılara cesaretle direniyoruz. Ülkücü olmanın zor ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz. İçimizi karıştırmaya çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum.



ÜLKÜCÜ KATİLLERİ İLE HESAPLAŞACAĞIZ

Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız. Bunların üstünden geleceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.

Milliyetçi ülkücü camiayı yolundan caydıracak hiçbir güç yoktur. Dün haklıydık, bugün haklıyız, yarın da hakkımızı alacağız.



Hiçbir karanlık emel çizgimizi bozmayacaktır. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Bize durum hatırlatması yapanları insan yerine koymayacağız. Ülkücü şehitlerimizin aziz hatırası ile biriz beraberiz. Onların dava erliği hiçbir şeyle mukayese edilemez.

Milliyetçi ülkücü hareket ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin ayakta kalmış son burcudur

Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Böyle saldırdılar
Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Böyle saldırdılar



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