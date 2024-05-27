MHP lideri Devlet Bahçeli'den hodri meydan! 'Sinan Ateş' resti... "Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum"







"KİMLER VARSA DİNLENSİN! MÜRACAAT YAPACAĞIZ"



Bahçeli, "Halk, NOW ve SÖZCÜ başta olmak üzere itibar cellatlığına soyunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa mahkemede dinlenmeli. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz" dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.