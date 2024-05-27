DİKKAT ÇEKEN TALEP! TABUTLA TOĞRAĞA VERİLDİ

Korhan Berzeg'in kemik parçaları, Armutlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında babası Muhsin Berzeg'in kabrinin yanında toprağa verildi. Berzeg, ailenin talebi üzerine tabutla toprağa verildi.

SORUŞTURMANIN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Cenaze törenine, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yurt, Berzeg ailesine taziyelerini iletmesinin ardından yaptığı açıklamada, son görevlerini yaptıklarını belirterek, "Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam edecek. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde yine çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki ölüm sebebinin tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz." dedi.



Nisa Berzeg de babasının kayıp olduğu yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiklerini, sürecin çok zor geçtiğini vurgulayarak, sonuçlanmış bir soruşturma olmadığından sürecin devam etmesini istediklerini kaydetti.



Angela Berzeg ise soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.





ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda, muhtemel hayvan müdahalesine bağlı doku kayıpları dikkate alındığında kemiklerin 3-12 ay önce ölmüş kişiye ait olabileceği ancak kesin ölüm tarihinin belirlenemediği aktarıldı.



Raporda, olay yeri görüntüleriyle birlikte değerlendirildiğinde üzerinde yer yer hayvan müdahalesine bağlı kemik kayıpları olan kafatası parçalarındaki künt travmatik (vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travma) nitelikteki kırıkların daha ziyade yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği, ancak kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların mevcut olmaması sebebiyle kişinin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği kaydedildi.