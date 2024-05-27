PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Et ve Süt Kurumu'ndan 'Salmonella' iddialarına yanıt: Satış söz konusu değil | Salmonella nedir? Nasıl bulaşır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Ukrayna'dan ithal edilen kırmızı ette 'Salmonella' bakterisinin tespit edildiğini iddia etti. CHP'li ismin 'Salmonella' iddiasına Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi. Peki Salmonella nedir? İthal edilen kırmızı etlerde salmonella bakterisi mi var? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:38 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 17:05
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Salmonella’ iddialarına yanıt: Satış söz konusu değil | Salmonella nedir? Nasıl bulaşır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna'dan gelen etlerde Salmonella bakterisinin tespit edildiğini iddia etmişti.

Adem, "Daha 4 gün önce uyarmıştık. Çıkarılan son kararname ile tüm ülkelerden tırnaklı canlı hayvan ithal edilmesinin ülkemize hastalık getireceğini söylemiştik. Üzerinden 3 gün geçmeden, Ukrayna'dan gelen bir tır karkas ette salmonella tespit edildi. Bu konuda acil olarak kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekiyor. Sayın Bakan, et fiyatlarını düşüreceğim diye halk sağlığı ile oynayamazsınız, halkın hastalıklı et yemesine göz yumamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

İFTİRAYA YALANLAMA

CHP'li Erhan Adem'in skandal iddialarına Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi.

ESK, Salmonella pozitif etlerin imhasına karar verildiğini ve üretimde kullanılmasının ve satışının söz konusu olmadığı açıkladı.

SALMONELLA POZİTİF OLAN ETLER SATILMIYOR

ESK'dan yapılan açıklamada, piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışı canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Gıda güvenilirliği kapsamında, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için numune alınmakta ve akredite laboratuvarda gerekli analizleri yapılmaktadır. 09.05.2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir.

Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir.

Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

SALMONELLA NEDİR?
Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

SALMONELLA'NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Salmonella belirtileri diğer mide bağırsak enfeksiyonlarında görülen belirtilerle benzerdir. Ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) sebep olabilir. Salmonella hastalığı belirtileri şöyle sıralanabilir:

-Ateş
-İshal (diyare)
-İştah kaybı
-Baş ağrısı
-Kramp şeklinde karın ağrısı
-Titreme
-Mide bulantısı
-Kusma
-Dışkıda kan ya da mukus

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
İstanbul Pendik’te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...
MHP lideri Devlet Bahçeli’den hodri meydan! ’Sinan Ateş’ resti... Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum
Dilan Polat hakkında flaş karar! Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor
ABD’den ’PKK’ya statü kazandırıp meşru kılma’ planı! Sözde seçim müsameresinde baş aktör McGurk | İsveç’te ’teröristan’ buluşması
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Yayın ihbar kabul edildi! Gizemli telefon konuşması: Bizden şüphelenmezler artık
Fenerbahçe’ye dünya starı golcü! Transferde tek pürüz kaldı... Gelirse Icardi’yi gölgede bırakır
Astrolog Meral Güven’den ağza alınmayacak küfürler! Fenerbahçelileri hedef aldı! Yeni paylaşım geldi! Savcılık harekete geçti
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesinde neler var? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5 maddede anlattı
Yeni müfredat onaylandı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor
Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! İsrail Refah’ta çadırları bombaladı: Onlarca Filistinliyi diri diri yaktılar
Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız
Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında! Portekizlilerden ilginç ifade: İşte o manşetler...
Azerbaycan’dan Fransa’ya rest: Karalama kampanyaları ve provokasyonları cevapsız kalmayacak
SON DAKİKA