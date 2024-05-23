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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi! Interpol'ün uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da yakalandı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Yerlikaya, "28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 Nisan ayında Interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 13:54 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 13:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul’da yakalandı

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Interpol'ün uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türk halkının huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği tespit edilen ve Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteni ile aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 Nisan ayında Interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hakkındaki kırmızı difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı." ifadelerini kullandı.

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