İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul’da yakalandı

Interpol'ün uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da yakalandı.

🟥 Fransa tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama" suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve



❌Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) "Hollanda'nın… pic.twitter.com/zOaLwg0gQW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 23, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türk halkının huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.