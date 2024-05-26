Kıbrıs'tan Gürcistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede kumar, yasa dışı bahis ve tetikçilikten milyarlarca lira kara para kazanan Barış Boyun (40), İtalya Viterbo'da yakayı ele verdi. 19 çete üyesi daha ele geçirildi.

BANYOYA BİLE YERLEŞTİRMİŞLER

Mahkemeye çıkan Boyun, susma hakkını kullandı. Ancak İtalyan polisinin elektronik kelepçesine, arabasına ve eşi Ece'yle yaşadığı eve yerleştirdiği verici kayıtları kanlı planları gün yüzüne çıkardı. Banyodaki yaptığı telefon görüşmelerinin bile kayıt altında olduğu anlaşıldı.

Buna göre Boyun, Telegram'dan görüştüğü örgütünün 380 kişiden oluştuğunu söyledi. Kürt olduğu için iltica talebinin kabul edileceğini düşündü. Telefondaki muhataplarına "İntikam için öldüreceğiz" dedi. Nusret'e yapılan saldırının talimatını kendisinin verdiğini belirtti. İtalya polisi, Boyun'un PKK'yla temas halinde olduğu, Cantürk ve Baybaşin ailelerinin altında çalıştığı sonucuna ulaştı.