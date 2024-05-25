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AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede dün bypass ameliyatı olmasının ardından bugün vefat etti.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 21:42 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 21:43
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol hayatını kaybetti

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AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede dün bypass ameliyatı olmasının ardından bugün vefat etti.



Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Başkan Erol, bugün saat 19.30 sıralarında vefat etti.

Ahmet Ali Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirildi. Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

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