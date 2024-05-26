Ağır müebbet intiharı

Bursa Yıldırım'da 4 çocuk annesi Burcu Ayda (32), uyuşturucu bağımlısı eşi Mustafa Ali Ayda (34) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Koca, cezası sona erdikten 11 gün sonra eşinin yaşadığı evi bastı. Burcu Ayda ile tartışan Mustafa Ali Ayda, yanındaki bıçakla, eşini 1'i sol göğsüne gelecek şekilde 3 yerinden bıçakladı.

Daha sonra kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan kadın, kurtarılamadı. Yakalanıp tutuklanan cani hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Tutuklu olan Ayda, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağını öğrenince, cezaevinde giydiği eşofmanının ipini boğazına bağlayıp canına kıydı. Ayda hakkında açılan davayla ilgili yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.