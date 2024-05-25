Başkan Erdoğan, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Senegal Başkan Macky Sall ile telefonda görüştü.

Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Eski Başkan Macky Sall ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.



Başkan Erdoğan görüşmede, Senegal'de mart ayında gerçekleşen seçim… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 25, 2024

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Senegal'de marttaki seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken, yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Sall'ın 25 Mayıs Afrika Günü'nü de tebrik etti.