Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, teröristler Kaya ve Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından izlenmeye başlandı.