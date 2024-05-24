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Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi. Söz konusu iki teröristin örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit edildi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 14:54 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 15:31
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Edinilen bilgiye göre, MİT, teröristler Kaya ve Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından izlenmeye başlandı.

MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi.

NUJİYAN İSYAN KOD HADİCE KAYA KİMDİR?
Nujiyan İsyan kod Hadice KAYA, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016'da Gare'de silahlı/ideolojik eğitim alan KAYA, 2018 yılında Avaşin'e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi mücavirinde faaliyet gösterdi.

DİLJİN AZADİ KOD HEVA KİVELÇEK KİMDİR?

Suriye/Afrinli olan Diljin Azadi kod Heva KİVELÇEK, 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare'de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan Heva KİVELÇEK, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı.

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