’Mutluyuz’ süsü vermiş

Tüyler ürperten cinayet, Yalova Altınova'ya bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023 tarihinde meydana geldi. S.S., yanında eşi E.S. varken 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. E.S.'nin çelişkili ifadeler vermesi ve detaylı soruşturma sonucu olayın cinayet olduğu belirlendi. Kadının, eşinin eşcinsel olduğunu öğrenince boşanmak istediği öğrenildi. Bursa Orhangazi'de yaşayan S.S.'nin annesi S.D.'nin ifadesine başvuruldu. İlk ifadesinde "Damadım ve kızım çok mutluydu. Şikayetçi değilim" dedi.

İKİNCİ İFADE ORTAYA ÇIKARDI

S.D, 15 gün sonra verdiği şikayetçi olduğu 2. ifadesinde ise "Olayın şokuyla olayı anlamlandıramadım. Ama daha sonra eşimle oturup konuşunca bazı şeyler kafama takıldı. Arkadaşları ile de görüştüm. Kızım evde mutsuz olduğunu anlatmıştı. Ayrılmak istiyordu. Laf söz olur diye durdurduk. Olay günü bize eşi tarafından yaklaşık 30 adet fotoğraf gönderildi. Bunlar mutluluk pozlarıydı. Fakat gönderilen bu fotoğrafların altındaki yazılar kızıma ait değildi. Çünkü cümle bozuklukları vardı. Kızım üniversite mezunu öğretmendi. Yazıların eşi tarafından yazıldığı belliydi" ifadesini kullandı.