PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

'Mutluyuz' süsü vermiş

E.S.’nin, eşi S.'yi 20 metrelik uçurumdan aşağıya attıktan dakikalar önce eşiyle kare kare fotoğraf çektirdiği belirlendi. Bunları da ailesine göndererek ‘biz mutluyuz’ görüntüsü vermeye çalıştığı tespit edildi

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
’Mutluyuz’ süsü vermiş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüyler ürperten cinayet, Yalova Altınova'ya bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023 tarihinde meydana geldi. S.S., yanında eşi E.S. varken 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. E.S.'nin çelişkili ifadeler vermesi ve detaylı soruşturma sonucu olayın cinayet olduğu belirlendi. Kadının, eşinin eşcinsel olduğunu öğrenince boşanmak istediği öğrenildi. Bursa Orhangazi'de yaşayan S.S.'nin annesi S.D.'nin ifadesine başvuruldu. İlk ifadesinde "Damadım ve kızım çok mutluydu. Şikayetçi değilim" dedi.

İKİNCİ İFADE ORTAYA ÇIKARDI
S.D, 15 gün sonra verdiği şikayetçi olduğu 2. ifadesinde ise "Olayın şokuyla olayı anlamlandıramadım. Ama daha sonra eşimle oturup konuşunca bazı şeyler kafama takıldı. Arkadaşları ile de görüştüm. Kızım evde mutsuz olduğunu anlatmıştı. Ayrılmak istiyordu. Laf söz olur diye durdurduk. Olay günü bize eşi tarafından yaklaşık 30 adet fotoğraf gönderildi. Bunlar mutluluk pozlarıydı. Fakat gönderilen bu fotoğrafların altındaki yazılar kızıma ait değildi. Çünkü cümle bozuklukları vardı. Kızım üniversite mezunu öğretmendi. Yazıların eşi tarafından yazıldığı belliydi" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Kartal kupaya pençe attı | Başkan Erdoğan’dan tebrik
İstanbul Üsküdar’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği’nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir
Siyonist projenin çöküşü | İsrailli tarihçi Ilan Pappe ABD canlı yayınında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu! Havalimanında 2 saatlik FBI sorgusu
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe! Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?
SON DAKİKA