Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar

Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı B. Ç.'nin emrindeki birlik uzun bir süredir Barış Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da görev yapıyordu.
B.Ç.'nin emir subaylığını yapan Başçavuş T.D., aynı zamanda birlikte görev yapan askerlerin gıda, temel ihtiyaç ve komutanlığın ikramlarının Şanlıurfa'dan temin edilmesinden sorumluydu. Bu nedenle düzenli olarak sınırdan zırhlı SUV makam aracıyla Türkiye'ye geçiş yapıyordu.
GÖÇMENLERİ MAKAM ARACIYLA SOKTULAR
İddiaya göre emir subayı Başçavuş T.D., şoför A.G.Ş., koruma R.Ö.H. ve Z.Y. makam araçlarıyla sınır kapılarından geçişleri sırasında aracın kontrol edilmemesini fırsat bildi.
Askeri personel, Türkiye'ye geçmek isteyen göçmenlerle pazarlığa oturdu. Göçmenlerle 3 bin dolar karşılığında el sıkışan Başçavuş T.D. ve 3 personel komutanlığın ihtiyaç listesi hazırladığı günlerde alışveriş bahanesiyle göçmenleri makam aracının bagajında sınırdan geçirdi.