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Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanan kıdemli başçavuş rütbesindeki bir emir astsubayı ve emrindeki üç askerin göçmen başına 3 bin dolar aldığı ortaya çıktı. Başçavuş ve 3 personel komutanlığın ihtiyaç listesi hazırladığı günlerde alışveriş bahanesiyle göçmenleri makam aracının bagajında sınırdan geçirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:17
Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar

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Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı B. Ç.'nin emrindeki birlik uzun bir süredir Barış Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da görev yapıyordu.

Tuğgeneral emekli edildi!

B.Ç.'nin emir subaylığını yapan Başçavuş T.D., aynı zamanda birlikte görev yapan askerlerin gıda, temel ihtiyaç ve komutanlığın ikramlarının Şanlıurfa'dan temin edilmesinden sorumluydu. Bu nedenle düzenli olarak sınırdan zırhlı SUV makam aracıyla Türkiye'ye geçiş yapıyordu.

GÖÇMENLERİ MAKAM ARACIYLA SOKTULAR
İddiaya göre emir subayı Başçavuş T.D., şoför A.G.Ş., koruma R.Ö.H. ve Z.Y. makam araçlarıyla sınır kapılarından geçişleri sırasında aracın kontrol edilmemesini fırsat bildi.

Askeri personel, Türkiye'ye geçmek isteyen göçmenlerle pazarlığa oturdu. Göçmenlerle 3 bin dolar karşılığında el sıkışan Başçavuş T.D. ve 3 personel komutanlığın ihtiyaç listesi hazırladığı günlerde alışveriş bahanesiyle göçmenleri makam aracının bagajında sınırdan geçirdi.

TUTUKLANDILAR
Sabah'ta yer alan habere göre, Hain plan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Başçavuş B.T. teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterli bilgi ve belgeye ulaşan ekipler, T.D. ve 3 personeli gözaltına aldı.

T.D.'nin birlikteki koğuşunda ve evinde yapılan aramada geçişten elde edildiği düşünülen paralar ele geçirildi. Başçavuş T.D., şoför A.G.Ş., koruma R.Ö.H. ve Z.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay da ihmali olan Tuğgeneral B.Ç.'nin emekliye sevk edildi.

MSB KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
MSB kaynakları, Bir Tugay Komutanı'nın makam aracılığıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak da açıklama yaptı. Buna göre açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."

Tuğgeneral emekli edildi!

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