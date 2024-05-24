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İğr'enç' katil yakalandı

Nişanlısı ve annesini öldüren firari konservatuvar mezunu Renç Armağan Haktanır, 6 yıl sonra Taksim’de yakayı ele verdi.

Emir Somer Emir Somer takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
İğr’enç’ katil yakalandı

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İstanbul Kadıköy'de İTÜ Devlet Konservatuvarı mezunu ve 3 dil bilen Renç Armağan Haktanır, 1997'de nişanlısı Gonca İlter'in uyuşturudan ölmesine yol açtı. 2008'de ise öz annesi Figen İskeçe'yi uyurken 18 bıçak darbesiyle hayattan kopardı. Babası ve kardeşi Sevda Alemdaroğlu'nu da bacağından yaraladı. 25 yıl 17 ay ve müebbet hapis cezasına çarptırılan şizofreni hastası olduğu iddia edilen Haktanır, izinli olarak çıktığı Bursa E Tipi Cezaevi'nden izin süresi bittiği halde dönmedi. Bursa'da anneannesinin evinde yakalanarak tekrar cezaevine girdi. Sonraki süreçte bir kez daha firar eden Haktanır, yıllar sonra İstanbul Taksim'de yakayı ele verdi. Sahte kimlikle yakalanan zanlı, yeniden tutuklandı.

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