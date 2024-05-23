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Başkan Erdoğan'a güven mektubu! Büyükelçiler tek tek sundu

Başkan Erdoğan, Brunei Büyükelçisi, Somali Büyükelçisi ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 15:09 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 15:13
Başkan Erdoğan’a güven mektubu! Büyükelçiler tek tek sundu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.

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