Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti’nin öldürülmesinde adı geçiyordu! Uyuşturucu baronlarının hesaplaşma cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan yakalandı

Tolga Hakan Ceyhan'ın adı, 7 Nisan 2019 günü Bağdat Caddesi'ne İlhan Ünğan'ın öldürülmesinde de yer aldı. Ceyhan'ın, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile girdiği çekişmede Zindaşti'nin kızını öldürtmek ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçundan cezaevinde bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan, yemek yiyip telefonundan tetikçiye konum attığı ortaya çıktı.
Polis, Ceylan'ın, cinayetin azmettiricisi uyuşturucu baronu Zindaşti'nin avukatı ile cinayetten 1 hafta önce İstanbul Adliyesi'nde görüştüğü ve görüşmeden kısa bir süre sonra avukatın yurt dışına kaçtığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, o tarihten buyana cinayetin kilit ismi olarak gördüğü Ceylan'ın izine ise bir türlü ulaşamadı.
BAKANLIK İADESİNİ İSTEDİ
İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na başvurarak İran'da yakalanan Ceyhan'ın iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bakanlığın talebi üzerine Tolga Hakan Ceyhan'ın cinayet, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarla yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de 14 Mayıs 2024'de iade talebi ve belgelerle Ceyhan'ın iadesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.