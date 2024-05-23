Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti’nin öldürülmesinde adı geçiyordu! Uyuşturucu baronlarının hesaplaşma cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan yakalandı

AT SEYİSLİĞİNDEN KÖSTEBEKLİĞE Sabah'ta yer alan habere göre, Geçmişte Ürfi Çetinkaya 'ya ait yarış atlarının Veli Efendi Hipodromu'ndaki koşularından sorumlu olan Tolga Hakan Ceyhan 'ın adı ilk kez 26 Eylül 2014 günü Büyükçekmece'de İran lı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti 'nin kızı Arzu Zindaşti ve Devrim Öztunç'un öldürülmesi olayıyla duyuldu.

Bir gizli tanığın "Ceyhan olay sırasında başka bir araçtaydı" demesine rağmen Ceyhan, bu olaydan beraat etti. Bu olaydan 3 ay sonra Zindaşti'nin kızını öldüren Ceyhan'a yakın Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar 22 Aralık 2014 günü Küçükçekmece'de öldürüldü. Tanık olarak ifadesi alınan Ceyhan, olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.