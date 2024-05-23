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Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti'nin öldürülmesinde adı geçiyordu! Uyuşturucu baronlarının hesaplaşma cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan yakalandı

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti’nin öldürülmesiyle adı duyulan Tolga Hakan Ceyhan İran’da yakalandı. Ceyhan, uyuşturucu baronlarının ‘hesaplaşma’ cinayetlerinin kilit ismi olarak biliniyordu. Kırmızı bültenle aranan Ceyhan’ın iadesi için çalışmalar başlatıldı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:46 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:06
Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti’nin öldürülmesinde adı geçiyordu! Uyuşturucu baronlarının hesaplaşma cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan yakalandı

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2014 yılında Yunanistan'da Noor One gemisinde 2.1 ton eroin yakalanmasının ardından başlayan uyuşturucu baronlarının 'hesaplaşma' cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan, 9 Mayıs 2024 tarihinde İran'da yakalandı. Tolga Hakan Ceyhan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran 2021 tarihli yakalama kararıyla "Kırmızı Bülten'le" yaklaşık 3 yıldır aranıyordu.

TOLGA HAN CEYHANTOLGA HAN CEYHAN

AT SEYİSLİĞİNDEN KÖSTEBEKLİĞE
Sabah'ta yer alan habere göre, Geçmişte Ürfi Çetinkaya'ya ait yarış atlarının Veli Efendi Hipodromu'ndaki koşularından sorumlu olan Tolga Hakan Ceyhan'ın adı ilk kez 26 Eylül 2014 günü Büyükçekmece'de İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve Devrim Öztunç'un öldürülmesi olayıyla duyuldu.

Bir gizli tanığın "Ceyhan olay sırasında başka bir araçtaydı" demesine rağmen Ceyhan, bu olaydan beraat etti. Bu olaydan 3 ay sonra Zindaşti'nin kızını öldüren Ceyhan'a yakın Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar 22 Aralık 2014 günü Küçükçekmece'de öldürüldü. Tanık olarak ifadesi alınan Ceyhan, olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Tolga Hakan Ceyhan'ın adı, 7 Nisan 2019 günü Bağdat Caddesi'ne İlhan Ünğan'ın öldürülmesinde de yer aldı. Ceyhan'ın, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile girdiği çekişmede Zindaşti'nin kızını öldürtmek ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçundan cezaevinde bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan, yemek yiyip telefonundan tetikçiye konum attığı ortaya çıktı.

ZİNDAŞTİ

Polis, Ceylan'ın, cinayetin azmettiricisi uyuşturucu baronu Zindaşti'nin avukatı ile cinayetten 1 hafta önce İstanbul Adliyesi'nde görüştüğü ve görüşmeden kısa bir süre sonra avukatın yurt dışına kaçtığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, o tarihten buyana cinayetin kilit ismi olarak gördüğü Ceylan'ın izine ise bir türlü ulaşamadı.

ZİNDAŞTİ

BAKANLIK İADESİNİ İSTEDİ
İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na başvurarak İran'da yakalanan Ceyhan'ın iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bakanlığın talebi üzerine Tolga Hakan Ceyhan'ın cinayet, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarla yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de 14 Mayıs 2024'de iade talebi ve belgelerle Ceyhan'ın iadesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

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