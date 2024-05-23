Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kertenkele lakaplı Batuhan Tok’un suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
İzmir'de düzenlenen "MAHZEN-48" operasyonunda Elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz❗️
❌Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
📌Kasten Yaralama,
📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve
📌Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyon sonucu:
📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌6️⃣ adet ruhsatsız tüfek ve
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle