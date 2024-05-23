Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kertenkele lakaplı Batuhan Tok’un suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de düzenlenen "MAHZEN-48" operasyonunda Elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz❗️

❌Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

📌Kasten Yaralama,

📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

📌Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:

📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌6️⃣ adet ruhsatsız tüfek ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle