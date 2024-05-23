SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kertenkele lakaplı Batuhan Tok'un suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir'de düzenlenen MAHZEN-48 operasyonlarında elebaşılığını Kertenkele lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 08:40 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 08:40
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kertenkele lakaplı Batuhan Tok’un suç örgütü çökertildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de düzenlenen "MAHZEN-48" operasyonunda Elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz❗️

❌Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
📌Kasten Yaralama,
📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve
📌Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:
📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌6️⃣ adet ruhsatsız tüfek ve
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde bulundu! İşte nokta operasyonun detayları...
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı beklentisi açıklandı! İşte son tahminler
Casper
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için alarm verildi! Bu hafta hava nasıl olacak?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 9 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Başkan Erdoğan 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye’ye temsilci atadı | Sıra Google’da
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma: S... gidin
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık açıklaması: Çekilirim | Beşiktaş’ın Jose Mourinho çıkışına tepki
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
SON DAKİKA