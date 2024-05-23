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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a sabah baskını: 13 gözaltı

Terör örgütleriyle mücadele amansız bir şekilde sürüyor. İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 09:10 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:10
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a sabah baskını: 13 gözaltı

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İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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