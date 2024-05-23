SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: TSK personeline ilişkin düzenlemeler Meclis'e sunuldu

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde adaylarda aranacak niteliklerin de olduğu kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 17:17 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 18:19
Son dakika: TSK personeline ilişkin düzenlemeler Meclis’e sunuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Teklifin gerekçesinde, bölgede ve dünyada artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği hassas bir süreçten geçildiğine dikkat çekildi.

TSK personeline ilişkin düzenleme Meclis'te!

Gerekçenin detaylarında ayrıca siyasi, askeri, sosyokültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmelerin, özellikle savunma ve güvenlik anlayışını her zamankinden daha önemli kıldığına vurgu yapılarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki etkin, caydırıcı ve saygın rolünün artarak devam ettirilmesi, ülkemizin etki ve ilgi alanının genişlemesi, dost ve müttefik ülkelerin desteklenmesi ile sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmeye devam edilmesi ve artan risk ile tehditlerin ortadan kaldırılması kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca ihtiyaç duyulan hususlarda düzenlemelerin yapılması özel önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

"ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLERİN KANUNLA DÜZENLENMESİ"

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle beraber idari yapıda meydana gelen değişikliklere yönelik bugüne kadar yapılan uyum düzenlemelerine ek olarak ihtiyaç duyulan ilave düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Teklifle Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personele ilişkin bazı özlük haklarına ve statülerine dair düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı belirtilen gerekçede, "Uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımlar ile askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla düzenlenmesine, Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesi ile Milli Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

CEZALARIN MAHKEMELERCE DENETLENEBİLMESİ

Gerekçede, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda anılan cezaların mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanması, askeri mahaller ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binaları, eklentileri ve yüzer unsurlarında yapılan önleme aramalarının 24 saat içinde görevli hakim onayına sunulmasının amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun'un iptal edilmesi nedeniyle yeniden düzenleme yapıldığı kaydedildi.

ASKERİ OKULLARDAN AYRILMA DURUMUNDA TAZMİNAT TUTARININ ARTIRILMASI

Muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ya da askeri okullardan ayrılmaları veya ilişiklerinin kesilmesi halinde kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarına yönelik ödeyecekleri tazminat tutarının artırılmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen gerekçede, şunlar paylaşıldı:

"Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması; seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususlarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca teklif ile Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kapsamında iptal edilen maddelerin tadil edilmesi ve muhtemel iptal kararlarının önüne geçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
Casper
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! A Haber İran’dan bildiriyor! Meydanda 3 milyon kişi var
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi
Makam aracı ile insan kaçakçılığı iddiası sonrası harekete geçildi: MSB duyurdu: 1 tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
Fenerbahçe yine sil baştan! Tam 15 ayrılık birden
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı! Murat Aci’nin anne ve babasından yeni açıklama
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan Bakan Özhaseki’ye deprem bölgesi teşekkürü!
SON DAKİKA