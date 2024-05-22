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Soykırımcı İsrail'e destek veren ABD Dışişleri Bakanı'na tepkiler yükselmeye devam ediyor: Blinken’i tutuklamanız gerekiyor

Geçtiğimiz gün Senato'da protesto edilen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sefer de Temsilciler Meclisi'nde protesto edildi. Blinken’in konuşması sırasında dinleyiciler arasından ayağa kalkan protestocu, "Demokrasimizin yalanları, açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğü ifşa oldu. Hepimizin özgürlüğü için Filistin’e özgürlük” diye bağırdı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 23:17 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 23:18
Soykırımcı İsrail’e destek veren ABD Dışişleri Bakanı’na tepkiler yükselmeye devam ediyor: Blinken’i tutuklamanız gerekiyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinin Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Alt Komitesi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe talebi konusunda verdiği ifade sırada Filistin destekçisi bir göstericinin protestosuyla karşılaştı.



Protestocu, "Blinken'i tutuklamanız gerekiyor, beni değil" diye bağırdı.

Blinken bu kez Temsilciler Meclisi'nde protesto edildi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Senato'da protesto edilmesinin ardından bugün de Temsilciler Meclisi'nde protesto edildi.



Dün Senatodaki konuşması protestolarla sık sık kesilen Blinken, Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesinin Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Alt Komitesi önünde yaptığı konuşma sırasında Filistin destekçisi bir gösterici tarafından protesto edildi.



Blinken'in konuşması sırasında dinleyiciler arasından ayağa kalkan protestocu, "Demokrasimizin yalanları, açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğü ifşa oldu. Hepimizin özgürlüğü için Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.



Güvenlik tarafından gözaltına alınan gösterici, "Hepimizin özgürlüğü için Filistin'e özgürlük! Tüm özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır. Beni değil, Blinken'i tutuklamanız gerekiyor. Blinken'i tutuklamanız gerekiyor, beni değil" dedi.



Blinken, konuşmasına devam etmek için göstericinin salondan çıkarılmasını bekledi.

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BLİNKEN DÜN DE SENATO'DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Blinken, dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdiği sırada Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edilmişti. Ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyayan göstericiler, Blinken'a "savaş suçlusu", "soykırım bakanı", "eli kanlı kasap" ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" diye bağırmışlardı. Blinken, konuşmasına devam etmek için göstericilerin salondan çıkarılmasını beklemişti.

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