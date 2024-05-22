Soykırımcı İsrail’e destek veren ABD Dışişleri Bakanı’na tepkiler yükselmeye devam ediyor: Blinken’i tutuklamanız gerekiyor





Blinken'in konuşması sırasında dinleyiciler arasından ayağa kalkan protestocu, "Demokrasimizin yalanları, açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğü ifşa oldu. Hepimizin özgürlüğü için Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.





Güvenlik tarafından gözaltına alınan gösterici, "Hepimizin özgürlüğü için Filistin'e özgürlük! Tüm özgürlük mücadeleleri birbiriyle bağlantılıdır. Beni değil, Blinken'i tutuklamanız gerekiyor. Blinken'i tutuklamanız gerekiyor, beni değil" dedi.





Blinken, konuşmasına devam etmek için göstericinin salondan çıkarılmasını bekledi.



BLİNKEN DÜN DE SENATO'DA PROTESTO EDİLMİŞTİ



Blinken, dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdiği sırada Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edilmişti. Ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyayan göstericiler, Blinken'a "savaş suçlusu", "soykırım bakanı", "eli kanlı kasap" ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" diye bağırmışlardı. Blinken, konuşmasına devam etmek için göstericilerin salondan çıkarılmasını beklemişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN