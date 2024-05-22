MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit oldu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ŞEHİT ER ZORBA'YA TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz şehit düşen mehmetçik Vedat Zorba için taziye mesajı yayınladı.